"Grande Fratello Vip", chi piazzano davanti ad Elisabetta Gregoraci: l'indiscrezione "bomba" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha scelto liberamente di lasciare la Casa del "Grande Fratello Vip" per riabbracciare il figlio Nathan Falco. Nonostante sia trascorsa già una settimana dall'addio, la 40enne continua ad essere al centro della scena. Continua infatti a far discutere la sua "amicizia" speciale con Pierpaolo Petrelli, ancora recluso tra le mura di Cinecittà. «Mi sono sentito in colpa per essere felice», ha ammesso il giovane in Casa parlando con gli altri inquilini. Dichiarazioni che hanno infastidito l'ex moglie di Briatore, che a "Verissimo" aveva già colpito duro. Leggi anche l'articolo —> Ginevra Lamborghini GF Vip, salta la partecipazione: che succede nella facoltosa famiglia? "Vedo che stanno cercando in tutti i modi di fargli il lavaggio del cervello. Probabilmente ci riusciranno", ha ...

