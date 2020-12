Governo, Buffagni “Non utile parlare di rimpasto” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Credo che in questo momento parlare di rimpasto non sia una cosa molto utile per il Paese. Abbiamo bisogno di rilanciare il Paese, di discutere come far funzionare al massimo i 209 miliardi del Recovery Plan”. Lo ha detto il viceministro dello Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, a margine di Direzione Nord, a Milano. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Credo che in questo momentodi rimpasto non sia una cosa moltoper il Paese. Abbiamo bisogno di rilanciare il Paese, di discutere come far funzionare al massimo i 209 miliardi del Recovery Plan”. Lo ha detto il viceministro dello Sviluppo Economico, Stefano, a margine di Direzione Nord, a Milano. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

