Federer e gli Australian Open: 'Frustrante, due operazioni' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roger Federer e la 'corsa contro il tempo' per esserci agli Australian Open. Lo svizzero ha parlato delle sue fasi di recupero dopo l'intervento chirurgico al ginocchio destro, che ha richiesto più ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Rogere la 'corsa contro il tempo' per esserci agli. Lo svizzero ha parlato delle sue fasi di recupero dopo l'intervento chirurgico al ginocchio destro, che ha richiesto più ...

WeAreTennisITA : ?? Federer dovrebbe saltare gli @AustralianOpen? Premiato come migliore sportivo svizzero degli ultimi 70 anni, Ro… - Mau30495320 : RT @WeAreTennisITA: ?? Federer dovrebbe saltare gli @AustralianOpen? Premiato come migliore sportivo svizzero degli ultimi 70 anni, Roger… - annamarone : RT @WeAreTennisITA: ?? Federer dovrebbe saltare gli @AustralianOpen? Premiato come migliore sportivo svizzero degli ultimi 70 anni, Roger… - MarcoToth4 : RT @WeAreTennisITA: ?? Federer dovrebbe saltare gli @AustralianOpen? Premiato come migliore sportivo svizzero degli ultimi 70 anni, Roger… - fabiospes1 : RT @WeAreTennisITA: ?? Federer dovrebbe saltare gli @AustralianOpen? Premiato come migliore sportivo svizzero degli ultimi 70 anni, Roger… -