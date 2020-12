"Codice Mercury", una macchinetta di suspense che funziona alla perfezione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Codice Mercury Canale 20, ore 23.05 Con Bruce Willis, Alec Baldwin e Kim Delaney. Regia di Harold Becker. Produzione USA 1998. Durata: 2 ore e 50 LA TRAMA Il Codice Mercury è un cifrario che nasconde le identità di tutti gli agenti segreti americani sparsi per il mondo. Un ragazzino autistico maniaco dell'enigmistica casualmente riesce a decifrarlo. Un funzionario della CIA che da tempo gioca sporco ordina di sopprimere il piccolo. I suoi scagnozzi massacrano i genitori, ma il bambino protetto da un tosto poliziotto (Bruce Willis naturalmente) riesce a scampare. PERCHÈ VEDERLO Perchè nonostante le scarse pretese (la trama potrebbe servire a qualunque telefilm) è una macchinetta di suspense che funziona alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020)Canale 20, ore 23.05 Con Bruce Willis, Alec Baldwin e Kim Delaney. Regia di Harold Becker. Produzione USA 1998. Durata: 2 ore e 50 LA TRAMA Ilè un cifrario che nasconde le identità di tutti gli agenti segreti americani sparsi per il mondo. Un ragazzino autistico maniaco dell'enigmistica casualmente riesce a decifrarlo. Unrio della CIA che da tempo gioca sporco ordina di sopprimere il piccolo. I suoi scagnozzi massacrano i genitori, ma il bambino protetto da un tosto poliziotto (Bruce Willis naturalmente) riesce a scampare. PERCHÈ VEDERLO Perchè nonostante le scarse pretese (la trama potrebbe servire a qualunque telefilm) è unadiche...

