Chiusure per Natale e Capodanno, le nuove misure restrittive del Governo (Di lunedì 14 dicembre 2020) A Natale e Capodanno potrebbero esserci novità decisive per evitare ancora una volta gli assembramenti dopo la folla delle ultime ore Ancora novità importanti in vista di Natale e Capodanno. Ci avviciniamo sempre di più ai giorni festivi e gli italiani già stanno iniziando a riempendo le strade per fare i regali. Così, come riportato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Apotrebbero esserci novità decisive per evitare ancora una volta gli assembramenti dopo la folla delle ultime ore Ancora novità importanti in vista di. Ci avviciniamo sempre di più ai giorni festivi e gli italiani già stanno iniziando a riempendo le strade per fare i regali. Così, come riportato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

NicolaPorro : Il ???????????? fotografa un popolo spaventato e incattivito, che vuole chiusure e galera per chi non ha la #mascherina.… - scalamai : RT @OGiannino: Governo ITA incapace in 8mesi di tracciabilità+diagnostica territoriale x chiusure mirate a focolai, passato poi a dire 'spe… - robtic58 : RT @OGiannino: Governo ITA incapace in 8mesi di tracciabilità+diagnostica territoriale x chiusure mirate a focolai, passato poi a dire 'spe… - tommasocarbone9 : RT @OGiannino: Governo ITA incapace in 8mesi di tracciabilità+diagnostica territoriale x chiusure mirate a focolai, passato poi a dire 'spe… - Rosanna19684722 : Perché in Germania 500 decessi e 20,000 contagiati preoccupano fino a spingere a chiedere chiusure più restrittive… -