Chi è il colosso cinese Cssc, terzo incomodo tra Fincantieri e Stx (Di lunedì 14 dicembre 2020) C'è grande attesa per la decisione della Commissione europea sull'acquisizione da parte dell'italiana Fincantieri del 50% delle azioni di Chantiers de l'Atlantique dallo Stato francese per 59,7 milioni di euro. Il prossimo 31 dicembre scadranno i tempi per l'operazione e per il parere di Bruxelles dopo l'istruttoria. "Solo il governo francese mantiene un ottimismo di faccia", racconta oggi La Stampa con un reportage da Saint-Nazaire firmato da Leonardo Martinelli. Il quotidiano torinese sottolinea come entrambi i governi ormai tifino per il "no", per far sì che le colpe ricadano sull'Unione europea. In Francia la bocciatura "è quello che praticamente sperano tutti", si legge. I timori sono legati (anche) alla sicurezza nazionale. La Stampa riporta una conversazione con Yannick Vaugrenard, senatore socialista di Saint-Nazaire, che dice: "Fin dagli inizi mi sono posto ...

