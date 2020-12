Catania, Tacopina: “Questo il mio progetto a 360 gradi per club e stadio” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dallo stadio Massimino al piano per rilanciare il Catania. Tutto questo svela il futuro presidente del club etneo Joe Tacopina. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dallo stadio Massimino al piano per rilanciare il. Tutto questo svela il futuro presidente deletneo Joe. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Catania, Tacopina: 'Questo il mio progetto a 360 gradi per club e stadio' - - ItaSportPress : Catania, Tacopina a ISP: 'A metà gennaio si chiude. Un sogno il derby in A con la Roma di Friedkin. L'arancino mi f… - ilSicilia : #Cronaca #Catania Tacopina si prende il Catania e lancia il piano per la serie A: pronto lo staff - catanistanews : RT @antorreasy: #Tacopina a @catanistanews: 'Giovedì arriva l'avv. Salvo Arena per la firma'. Il #Catania cambia pelle: ci siamo quasi...??… - catanistanews : #Tacopina a @catanistanews: 'Giovedì arriva l'avv. Salvo Arena per la firma'. Il #Catania cambia pelle: ci siamo q… -