Alessandro dell’Acqua | lo stilista di N° 21 e la sua eleganza dall’anima eccentrica

Leggi su amica

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il direttore creativo di N°21,BIOGRAFIAnasce a Napoli il 21 dicembre 1962. Da bambino, è affascinato dal lavoro dei costumisti del cinema. A 13 anni diventa apprendista part-time di una sarta a Napoli e inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda. Nel 1982 si diploma presso l’Accademia di Belle Arti Umberto Boccioni della sua città e parte per Milano. Inizia la sua carriera all’interno del gruppo Marzotto, lavorando per griffe come Maska, Byblos, Iceberg, Les Copains. A 23 anni diventa direttore creativo di Genny. Qualche anno dopo passa a Pianforini, marchio italiano di knitwear, con il ruolo di direttore creativo. Lì approfondisce la sua conoscenza nel mondo della maglieria.Nel 1996 fonda l’azienda con il ...