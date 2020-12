Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 dicembre 2020)DEL 13 DICEMBREORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ NESSUNA CRITICITA’, IL TRAFFICO E’ INDICATO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE STAZIONI FLAMINIO E SPAGNA, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE FERMATE PER EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI CHIUSE ANCHE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO SULLA LINEA B DEL METRO, IN QUESTO CASO PER LASCIAR SPAZIO AGLI INTERVENTI SU SCALE MOBILI E ASCENSORI DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO SARANNO 48 LE CORSE IN PIU’ DELLE FRECCE IN VISTA DEGLI SPOSTAMENTI PREVISTI PRIMA DELLA CHIUSURA, DUNQUE NEL PERIODO CHE DAL 17 AL 21 ...