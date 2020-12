Uomini e Donne trono over, due coppie fanno l’amore: per una finisce male (Di domenica 13 dicembre 2020) Al trono over, Gemma Galgani ha sorpreso ancora una volta tutti, stavolta per aver consumato dei rapporti carnali con uno dei suoi corteggiatori. E la dama torinese non è la sola ad essersi abbandonata alla passione, tra i partecipanti over 35 del dating-show di Maria De Filippi! Ebbene sì, sembra incredibile, ma dopo vari tira e molla, anche la coppia formata da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua ha acceso il fuoco dell’amore in camera da letto. Questo e molto altro emerge dalle ultime anticipazioni tv del format sui sentimenti, relative alle registrazioni di sabato 12 dicembre 2020. Uomini e Donne, Gemma Galgani fa l’amore con Maurizio Le registrazioni di Uomini e Donne tenutesi sabato sono ricche di succose novità e colpi di ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 13 dicembre 2020) Al, Gemma Galgani ha sorpreso ancora una volta tutti, stavolta per aver consumato dei rapporti carnali con uno dei suoi corteggiatori. E la dama torinese non è la sola ad essersi abbandonata alla passione, tra i partecipanti35 del dating-show di Maria De Filippi! Ebbene sì, sembra incredibile, ma dopo vari tira e molla, anche la coppia formata da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua ha acceso il fuoco delin camera da letto. Questo e molto altro emerge dalle ultime anticipazioni tv del format sui sentimenti, relative alle registrazioni di sabato 12 dicembre 2020., Gemma Galgani facon Maurizio Le registrazioni ditenutesi sabato sono ricche di succose novità e colpi di ...

