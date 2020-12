Sampdoria, Ranieri crede in Ramirez: «Spero ci possa dare una mano» (Di domenica 13 dicembre 2020) Sampdoria Napoli, è emergenza in attacco: Gabbiadini convocato, ma non al top. Ranieri pensa a Ramirez accanto a Quagliarella La Sampdoria si presenta alla sfida contro il Napoli di Rino Gattuso con diversi problemi in attacco. manolo Gabbiadini è stato convocato, ma non è al top della forma – anzi, ha nuovamente dolore in zona pelvica e dovrà valutare se l’opzione intervento possa essere la soluzione definitiva -, Keita Balde continua il suo iter di recupero in vista, si spera, della partita contro il Crotone. Per tutte le notizie sulla Sampdoria vai su sampnews24 Assieme a Fabio Quagliarella, titolare indiscusso contro il Napoli, Claudio Ranieri ha ancora qualche dubbio. A margine dell’intervista pre partita, come riporta la Gazzetta dello Sport, il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020)Napoli, è emergenza in attacco: Gabbiadini convocato, ma non al top.pensa aaccanto a Quagliarella Lasi presenta alla sfida contro il Napoli di Rino Gattuso con diversi problemi in attacco.lo Gabbiadini è stato convocato, ma non è al top della forma – anzi, ha nuovamente dolore in zona pelvica e dovrà valutare se l’opzione interventoessere la soluzione definitiva -, Keita Balde continua il suo iter di recupero in vista, si spera, della partita contro il Crotone. Per tutte le notizie sullavai su sampnews24 Assieme a Fabio Quagliarella, titolare indiscusso contro il Napoli, Claudioha ancora qualche dubbio. A margine dell’intervista pre partita, come riporta la Gazzetta dello Sport, il ...

ilnapolionline : [Formazioni] Napoli-Sampdoria, rientro tra i pali per Meret. Due ballottaggi per Ranieri - - primocanale : Sampdoria, Ranieri: 'Napoli ricco di campioni, dovremo essere compatti' - ItaSportPress : Sampdoria: l'omaggio di Quagliarella, Ranieri e Ferrero a Maradona nei Quartieri Spagnoli (VIDEO) -… - infoitsport : Sampdoria, Ranieri anticipa il futuro: «Non voglio essere un peso» - GiovanniDiMegli : RT @SimoneGuadagnoo: Fabio #Quagliarella, Claudio Ranieri ed il presidente Ferrero si sono recati ai Quartieri Spagnoli per rendere omaggio… -