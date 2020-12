Salvini sicuro: “Governo? Non ci vado con Conte e Renzi” (Di domenica 13 dicembre 2020) Intervistato a L’Aria di domenica, il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato di governo e di possibili rimpasti L’attuale quadro politico italiano continua ad essere al centro di diverse discussioni, animate da possibili voci su rimpasti e cambiamenti al vertice. A tal proposito è intervenuto poco fa il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Intervistato a L’Aria di domenica, il leader della Lega Matteoha parlato di governo e di possibili rimpasti L’attuale quadro politico italiano continua ad essere al centro di diverse discussioni, animate da possibili voci su rimpasti e cambiamenti al vertice. A tal proposito è intervenuto poco fa il leader della Lega Matteo, intervistato L'articolo proviene da Inews.it.

boncirob : @myrtamerlino @matteosalvinimi Il voto no sicuro. A mio modesto parere Salvini e Meloni sono terrorizzati all'idea di governare! - Frizzante1 : Questo perché la Merkel non ha interpellato Conte Renzi Salvini e Meloni Sicuro avrebbe capitolato Poveri tedeschi… - Kimstellata : RT @Antiogu60: Se uno è sicuro di quello che ha fatto.. non ha bisogno di indire una conferenza stampa.. con tanto di flash!! Solita Minchi… - sumaistu47 : I tuoi editoriali fanno ridere di sicuro qualche giornalista vero. Ma se a te piace questa merda che ci sta devasta… - Black300Joe : @Zancolupenterzo @balax1985 @GregoriodeFalco Ma non dire fesserie. La FIRMA è SOSTANZA negli atti PARLAMENTARI, s… -