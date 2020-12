Pioli: «Serata storta, ma questo Milan ha un cuore. Dispiace per Bennacer» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Parma Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Parma. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 PRESTAZIONE – «È una Serata storta. Il Parma ha giocato una buona partita, noi avremmo potuto pareggiare prima ma non ci siamo riusciti. Va bene così, il Milan ha cuore. Giochiamo sempre per vincere, ma per come si è messa mi tengo il punto». INFORTUNI – «Le difficoltà aumentano e questi infortuni ci costringeranno a meno rotazioni. Mi Dispiace per Bennacer». IBRAHIMOVIC – «Con lui siamo molto forti, non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Parma Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Parma. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 PRESTAZIONE – «È una. Il Parma ha giocato una buona partita, noi avremmo potuto pareggiare prima ma non ci siamo riusciti. Va bene così, ilha. Giochiamo sempre per vincere, ma per come si è messa mi tengo il punto». INFORTUNI – «Le difficoltà aumentano e questi infortuni ci costringeranno a meno rotazioni. Miper». IBRAHIMOVIC – «Con lui siamo molto forti, non ...

