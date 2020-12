"Non ricordo" nemmeno questo tweet? La prova della pagliacciata di Toninelli: il "suicidio" del più imbarazzante dei grillini (Di domenica 13 dicembre 2020) Lo zimbello d'Italia, Danilo Toninelli, dopo la grottesca deposizione in aula a Catania all'udienza preliminare del processo Gregoretti contro Matteo Salvini, dove l'ex ministro alle Infrastrutture grillino è chiamato in veste di testimone. Una infinita sequenza di "non ricordo", pronunciato anche davanti all'evidenza della sua firma su un documento, che ha ovviamente scatenato ironie e sfottò sulle "amnesie" del grillino. Spettacolo, in verità, inqualificabile. Ed è inqualificabile soprattutto alla luce di alcuni tweet che ora, ovviamente, gli vengono scagliati contro. Per esempio, ricorda Il Giornale, il 29 gennaio 2019, Toninelli cinguettava: "Non li faremo sbarcare finché la Ue non batte un colpo". Il riferimento? I migranti in attesa sulla nave, ovvero esattamente il caso per cui Salvini è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Lo zimbello d'Italia, Danilo, dopo la grottesca deposizione in aula a Catania all'udienza preliminare del processo Gregoretti contro Matteo Salvini, dove l'ex ministro alle Infrastrutture grillino è chiamato in veste di testimone. Una infinita sequenza di "non", pronunciato anche davanti all'evidenzasua firma su un documento, che ha ovviamente scatenato ironie e sfottò sulle "amnesie" del grillino. Spettacolo, in verità, inqualificabile. Ed è inqualificabile soprattutto alla luce di alcuniche ora, ovviamente, gli vengono scagliati contro. Per esempio, ricorda Il Giornale, il 29 gennaio 2019,cinguettava: "Non li faremo sbarcare finché la Ue non batte un colpo". Il riferimento? I migranti in attesa sulla nave, ovvero esattamente il caso per cui Salvini è ...

