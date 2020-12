Natale a Nemi e Genzano | i borghi tanto amati da Lord Byron e Goethe

(Di domenica 13 dicembre 2020) 'Ecco! Gelato entro una conca di poggetti selvosi, egli non teme il furiar dei nembi', scriveva il poeta inglese George Gordonnel suo Pellegrinaggio del giovane Aroldo., turista ...

Daniele91Nap : @apmojita Ma grazie Nemi?? Quindi a Natale mi farai anche il regalo????? - CasilinaNews : Nemi, il borgo si accende per Natale il prossimo 6 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Nemi

Il Messaggero

“Ecco Nemi! Gelato entro una conca di poggetti selvosi, egli non teme il furiar dei nembi”, scriveva il poeta inglese George Gordon Byron nel suo Pellegrinaggio del giovane Aroldo.Il 6 Dicembre l’accensione delle Luminarie per festeggiare queste Festività in modo responsabile ma con speranza. Il momento storico che stiamo vivendo è complesso e ancora drammatico nelle cifre e la ...