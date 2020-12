Napoli-Sampdoria, ore 15.00: le probabili formazioni (Di domenica 13 dicembre 2020) Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli ospita la Sampdoria con l'obiettivo di restare aggrappato alla vetta della classifica: le probabili formazioni Leggi su 90min (Di domenica 13 dicembre 2020) Allo stadio Diego Armando Maradona ilospita lacon l'obiettivo di restare aggrappato alla vetta della classifica: le

DiMarzio : Le ultime sul futuro di #Llorente - sscnapoli : ?? | #NapoliSampdoria sarà diretta dall’arbitro La Penna di Roma ?? - sscalcionapoli1 : Napoli-Sampdoria, Fabian Ruiz suona la carica #NapoliSamp #SerieATIM #ForzaNapoliSempre - salvione : Diretta Napoli-Sampdoria ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - sscalcionapoli1 : Sampdoria, i convocati per Napoli: recuperano gli ex Gabbiadini e Tonelli #NapoliSamp #SerieATIM #ForzaNapoliSempre -