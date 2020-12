Mps, tagli per sopravvivere: da tremila a seimila esuberi (Di domenica 13 dicembre 2020) Giovedì 17 l’ad Guido Bastianini porterà il “piano strategico” nel Cda. Al momento congelata l’ipotesi di acquisizione da parte di Unicredit Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 13 dicembre 2020) Giovedì 17 l’ad Guido Bastianini porterà il “piano strategico” nel Cda. Al momento congelata l’ipotesi di acquisizione da parte di Unicredit

LaStampa : Le linee guida presentate dall’ad Bastianini al cda prevedono anche 1500 assunzioni e 1000 tagli nelle direzioni ge… - mauro_vicini : RT @fdragoni: Solito ricatto o vi portiamo via la banca o 6.000 tagli. #Siena sotto schiaffo su #MPS. - AsiapaolaPaola : RT @fdragoni: Solito ricatto o vi portiamo via la banca o 6.000 tagli. #Siena sotto schiaffo su #MPS. - E__Kalaj : RT @fdragoni: Solito ricatto o vi portiamo via la banca o 6.000 tagli. #Siena sotto schiaffo su #MPS. - 8_ferro : RT @fdragoni: Solito ricatto o vi portiamo via la banca o 6.000 tagli. #Siena sotto schiaffo su #MPS. -

Ultime Notizie dalla rete : Mps tagli Mps, tagli per sopravvivere: da tremila a seimila esuberi Il Tirreno Mps, tagli per sopravvivere: da tremila a seimila esuberi Giovedì 17 l’ad Guido Bastianini porterà il “piano strategico” nel Cda. Al momento congelata l’ipotesi di acquisizione da parte di Unicredit ... Morto Rolando Rosa ex dirigente di Mps e storico attivista di Sel ROSIGNANO È scomparso dopo una lunga malattia Rolando Rosa, ex dirigente Mps e fondatore della sezione di Sel in provincia di Siena, a Monteriggioni. Originario di Volterra, Rolando è scomparso a 74 a ... Giovedì 17 l’ad Guido Bastianini porterà il “piano strategico” nel Cda. Al momento congelata l’ipotesi di acquisizione da parte di Unicredit ...ROSIGNANO È scomparso dopo una lunga malattia Rolando Rosa, ex dirigente Mps e fondatore della sezione di Sel in provincia di Siena, a Monteriggioni. Originario di Volterra, Rolando è scomparso a 74 a ...