Milan-Parma, gol di Hernani: assist di Gervinho, è 0-1 (VIDEO) (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Parma è in vantaggio. Nel match contro il Milan, posticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. A San Siro gli ospiti trovano la rete dello 0-1 grazie ad uno bello stop di Gervinho che si incunea sulla fascia e serve alla perfezione Hernani che, dal dischetto, non sbaglia e di prima beffa Donnarumma bucando il portiere rossonero all’angolino. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilè in vantaggio. Nel match contro il, posticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. A San Siro gli ospiti trovano la rete dello 0-1 grazie ad uno bello stop diche si incunea sulla fascia e serve alla perfezioneche, dal dischetto, non sbaglia e di prima beffa Donnarumma bucando il portiere rossonero all’angolino. In alto ildel gol. SportFace.

AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - AntoVitiello : Ancora allenamento personalizzato per #Ibrahimovic, difficile il recupero per il #Parma. Allenamento in gruppo invece per #Bennacer #Milan - RCangiaccio : Primo tempo Parma miracolato in vantaggio. 3 pali un goal annullato per il Milan. #MilanParma - DVACMILAN : È lo stesso Milan Parma con D'Aversa loro in vantaggio con mezzo tiro in porta. Poi speriamo di ribaltarla nuovamente. - MilanInter241 : Vorrei dire due parole... Tre pali un gol annullato e un tiro in porta del Parma. Sembra Milan-Hellas Verona...… -