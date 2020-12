L’ex amore e prima moglie di Andrea Bocelli, Enrica Cenzatti (Di domenica 13 dicembre 2020) Enrica Cenzatti nasce a Pisa nel 1969 ed è stata L’ex moglie di Andrea Bocelli. Della sua vita privata si san ben poco tenendo sempre molto alla sua privacy. I due si sono conosciuti quando lei aveva soltanto 17 anni: lo vide per la prima volta mentre si esibiva al piano bar. Tra i due nacque subito l’amore e così si sposarono nel giugno 1992. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Amos nel 1995 e Matteo nel 1997. Poi improvvisamente la loro storia d’amore è finita nel 2002 come svelò lo stesso artista visto che L’ex moglie era stanca dei gossip. Inizialmente i due figli hanno vissuto insieme alla madre. Dopo la separazione la stessa Enrica Cenzatti ha avuto una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020)nasce a Pisa nel 1969 ed è statadi. Della sua vita privata si san ben poco tenendo sempre molto alla sua privacy. I due si sono conosciuti quando lei aveva soltanto 17 anni: lo vide per lavolta mentre si esibiva al piano bar. Tra i due nacque subito l’e così si sposarono nel giugno 1992. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Amos nel 1995 e Matteo nel 1997. Poi improvvisamente la loro storia d’è finita nel 2002 come svelò lo stesso artista visto cheera stanca dei gossip. Inizialmente i due figli hanno vissuto insieme alla madre. Dopo la separazione la stessaha avuto una ...

sportli26181512 : L’addio di Perugia a Pablito: “Quanto amore”: L’addio di Perugia a Pablito: “Quanto amore” La città e il suo ex clu… - sportli26181512 : Anche Perugia saluta Pablito: la cerimonia allo stadio Curi: Anche Perugia saluta Pablito: la cerimonia allo stadio… - GiovannaSapi : Mentre bevo il caffè penso che Jona è molto dotato ma non sa fare l'amore. Pensa solo a lui. L'amore si fa in due… - ex_smiles : RT @SharonAlex30: Malgioglio: 'Mi sarei aspettato un grazie da Francesco' per cosa? Per aver detto a Tommaso che non troverà mai l'amore?… - anna_ex_belva : Non so quasi niente della loro storia d’amore. Hanno avuto 5 figli, mio padre era il più piccolo. Sia lui che nonna… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex amore Sexting e mascherina: Francesca in webcam per amore e la disperazione per un “quasi” fidanzato La Stampa