Gp Abu Dhabi, Verstappen vince l’ultimo Gp di stagione (Di domenica 13 dicembre 2020) La stagione 2020 di Formula 1 si conclude con una vittoria della Red Bull di Max Verstappen. L'olandese ha dominato dal primo all'ultimo giro sul circuito di Yas Marina il Gp di Abu Dhabi. Decimo successo in carriera e secondo in stagione per Verstappen. Mercedes sui gradini del podio più basso con il campione del mondo Lewis Hamilton che si è accontentato della terza posizione e Bottas che ha chiuso al secondo posto. Grande emozione per il saluto alla Ferrari di Sebastian Vettel, quattordicesimo al traguardo. Non ha pagato la scelta della Rossa di non far fermare il tedesco e Charles Leclerc, tredicesimo, durante il regime di Virtual Safety Car causato dal ritiro di Perez.Leclerc, con le medie nel primo stint, è stato chiamato ai box prima, ma entrambi hanno subito lo stesso destino, finendo nelle ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 dicembre 2020) La2020 di Formula 1 si conclude con una vittoria della Red Bull di Max. L'olandese ha dominato dal primo all'ultimo giro sul circuito di Yas Marina il Gp di Abu. Decimo successo in carriera e secondo inper. Mercedes sui gradini del podio più basso con il campione del mondo Lewis Hamilton che si è accontentato della terza posizione e Bottas che ha chiuso al secondo posto. Grande emozione per il saluto alla Ferrari di Sebastian Vettel, quattordicesimo al traguardo. Non ha pagato la scelta della Rossa di non far fermare il tedesco e Charles Leclerc, tredicesimo, durante il regime di Virtual Safety Car causato dal ritiro di Perez.Leclerc, con le medie nel primo stint, è stato chiamato ai box prima, ma entrambi hanno subito lo stesso destino, finendo nelle ...

SkySportF1 : ? SUPER MAX VERSTAPPEN IN POLE POSITION (?? #Q3) ? Mercedes beffate, Norris in seconda fila! I risultati ?… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN DOMINANTE AD ABU DHABI ?? ? Ferrari fuori dai punti nell’ultima gara di Seb, @McLarenF1 3^ nei Costrutt… - SkySportF1 : ??????? Verstappen mantiene la vetta e scappa (giro 7/55 ??) ? Ferrari in lotta tra di loro dietro le Renault Il LIVE… - ricky_sartori95 : Petizione per far tornare il Brasile ultima tappa del mondiale. Abu Dhabi é sempre uno strazio!! Abu Dh..ai che é l'ultima #SkyMotori - Montecarlonews : F1. Finisce il calvario 2020 per la Ferrari. Ad Abu Dhabi fuori dai punti sia Leclerc che Vettel -