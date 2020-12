‘Gf Vip 5’, Sonia Lorenzini svela i reali motivi della rottura con Federico Piccinato (Di domenica 13 dicembre 2020) Sonia Lorenzini ha fatto il suo ingresso nella Casa del Gf Vip 5 solo venerdì sera, ma sta già appassionando molti telespettatori. La ragazza era divenuta nota al grande pubblico prima per aver corteggiato (senza successo) Claudio D’Angelo e poi per esser stata tronista nel 2017. Ai tempi, scelse Emanuele Mauti con cui la relazione andò avanti per mesi, salvo poi tornare sui suoi passi e fidanzarsi con Federico Piccinato, la sua non scelta. Con lui, Sonia ha vissuto due anni d’amore e convivenza, durante i quali ci sono stati momenti anche di paura, come quando in vacanza a Bali, hanno vissuto in prima persona il terremoto in Indonesia. Quest’estate, però, i due hanno annunciato la rottura definitiva, dopo un periodo di silenzi e di crisi ed una paparazzata di lei con Eros ... Leggi su isaechia (Di domenica 13 dicembre 2020)ha fatto il suo ingresso nella Casa del Gf Vip 5 solo venerdì sera, ma sta già appassionando molti telespettatori. La ragazza era divenuta nota al grande pubblico prima per aver corteggiato (senza successo) Claudio D’Angelo e poi per esser stata tronista nel 2017. Ai tempi, scelse Emanuele Mauti con cui la relazione andò avanti per mesi, salvo poi tornare sui suoi passi e fidanzarsi con, la sua non scelta. Con lui,ha vissuto due anni d’amore e convivenza, durante i quali ci sono stati momenti anche di paura, come quando in vacanza a Bali, hanno vissuto in prima persona il terremoto in Indonesia. Quest’estate, però, i due hanno annunciato ladefinitiva, dopo un periodo di silenzi e di crisi ed una paparazzata di lei con Eros ...

