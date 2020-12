F1 su TV8 | GP Abu Dhabi 2020 | orario in chiaro gara | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Oggi domenica 13 dicembre (ore 14.00) si corre il GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Si preannuncia grande spettacolo in questo meraviglioso scenario notturno, si chiuderà un campionato tormentato dall’emergenza sanitaria ma che è riuscito a tenerci compagnia negli ultimi sei mesi con grande continuità e che ha regalato interessanti lampi di passione. I piloti scenderanno in pista per l’ultima volta in stagione e vorranno concludere in bellezza. Le Mercedes sono come sempre le grandi favorite della vigilia: Lewis Hamilton e Valtterri Bottas sono i candidati principali alla vittoria. Le Frecce d’Argento, però, dovranno stare molto attente al battagliero Max Verstappen, desideroso di piazzare un colpo di coda al volante della sua Red Bull. La Ferrari è chiamata a una ...