Eriksen titolare, Marotta: «Decide Conte ma dimostra che tutti sono utili» (Di domenica 13 dicembre 2020) Christian Eriksen è partito dal primo minuto nella sfida contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni di Marotta sulla gestione del danese Beppe Marotta risponde alla domanda di DAZN sulla gestione di Christian Eriksen. Ecco le sue parole. GESTIONE DI Eriksen – «sono competenze dell’allenatore. Lui fa parte della nostra rosa, è a disposizione. E’ giusto che l’allenatore valuti se schierarlo o meno. Non abbiamo parlato di singoli, Eriksen fa parte della rosa ed è a disposizione con professionalità ma è giusto che l’allenatore decida chi schierare. Oggi gioca ed è la testimonianza che tutti sono utili». CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Christianè partito dal primo minuto nella sfida contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni disulla gestione del danese Bepperisponde alla domanda di DAZN sulla gestione di Christian. Ecco le sue parole. GESTIONE DI– «competenze dell’allenatore. Lui fa parte della nostra rosa, è a disposizione. E’ giusto che l’allenatore valuti se schierarlo o meno. Non abbiamo parlato di singoli,fa parte della rosa ed è a disposizione con professionalità ma è giusto che l’allenatore decida chi schierare. Oggi gioca ed è la testimonianza che». CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + Chiariti i motivi del ritardo di 15 minuti per #CagliariInter: stanno… - ZZiliani : In attesa che #Eriksen sbocci, piccolo promemoria per #AntonioConte: per mostrargli che al Tottenham, in #Champions… - OptaPaolo : 1 - Christian #Eriksen parte titolare con l'#Inter, tra Serie A e Champions League, per la prima volta dal 31 ottob… - gringoserra78 : RT @unfair_play: Cagliari-Inter inizierà in ritardo. Bisogna convincere Eriksen che sarà davvero titolare. #CagliariInter - infoitsport : Cagliari-Inter, formazioni ufficiali: Eriksen titolare -