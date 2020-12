De Ligt scrive ad Haaland: remake dopo il Golden Boy? I tifosi sperano (Di domenica 13 dicembre 2020) De Ligt scrive ad Haaland: ecco le parole del difensore della Juve al nuovo vincitore del Golden Boy 2020 L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato un messaggio scritto da Matthijs de Ligt per Erling Haaland, vincitore del Golden Boy 2020. L’olandese, che ha vinto due stagioni fa il premio, ha svelato i suoi ricordi all’attaccante. Ecco le sue parole. «Vincere il Golden Boy è stato bello! Ricordo ancora quando sono venuto a ritirare il premio a Torino, una città straniera che poi è diventata casa mia. Il Golden Boy ovviamente lo conservo con grande piacere, a casa della mia famiglia ad Amsterdam dove ho l’abitudine di raccogliere i ricordi legati al calcio. Un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Dead: ecco le parole del difensore della Juve al nuovo vincitore del2020 L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato un messaggio scritto da Matthijs deper Erling, vincitore del2020. L’olandese, che ha vinto due stagioni fa il premio, ha svelato i suoi ricordi all’attaccante. Ecco le sue parole. «Vincere ilè stato bello! Ricordo ancora quando sono venuto a ritirare il premio a Torino, una città straniera che poi è diventata casa mia. Ilovviamente lo conservo con grande piacere, a casa della mia famiglia ad Amsterdam dove ho l’abitudine di raccogliere i ricordi legati al calcio. Un ...

junews24com : De Ligt scrive ad Haaland: remake dopo il Golden Boy? I tifosi sperano - - Gioslaimer7 : @romeoagresti @FabDellaValle @GoalItalia Allora non scrive minchiate come hai fatto ieri con de Ligt in panchina -

Ultime Notizie dalla rete : Ligt scrive De Ligt scrive ad Haaland: remake dopo il Golden Boy? I tifosi sperano Juventus News 24 De Ligt scrive ad Haaland: remake dopo il Golden Boy? I tifosi sperano

De Ligt scrive ad Haaland: ecco le parole del difensore della Juve al nuovo vincitore del Golden Boy 2020. L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato un messaggio scritto da ...

De Ligt scrive ad Haaland: ecco le parole del difensore della Juve al nuovo vincitore del Golden Boy 2020. L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato un messaggio scritto da ...