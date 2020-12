Covid, picco di contagi in Corea del Sud: 1.030 in 24 ore (Di domenica 13 dicembre 2020) La Corea del Sud ha registrato 1.030 nuovi casi di coronavirus, il secondo record giornaliero consecutivo, mentre il Paese affronta una terza ondata di infezioni. Il Paese era stato precedentemente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 dicembre 2020) Ladel Sud ha registrato 1.030 nuovi casi di coronavirus, il secondo record giornaliero consecutivo, mentre il Paese affronta una terza ondata di infezioni. Il Paese era stato precedentemente ...

enricofrasca3 : RT @MediasetTgcom24: Covid, picco di contagi in Corea del Sud: 1.030 in 24 ore #COVID - MediasetTgcom24 : Covid, picco di contagi in Corea del Sud: 1.030 in 24 ore #COVID - occhio_notizie : Covid, nuovo picco di contagi nel Capoluogo, che oggi registra 43 nuovi positivi. Ecco i dati dai Comuni - lanfraz : @valy_s Veramente fino a 2-3 settimane fa (picco COVID-19) l'incidenza è stata maggiore o uguale alla stagione 2019… - BigazziMarco : @giancarlogigli2 Qualche dato in realtà si trova in rete, ma è quasi meglio non saperli. Tasso di mortalità di chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid picco Covid, picco di contagi in Corea del Sud: 1.030 in 24 ore TGCOM Covid, picco di contagi in Corea del Sud: 1.030 in 24 ore

La Corea del Sud ha registrato 1.030 nuovi casi di coronavirus, il secondo record giornaliero consecutivo, mentre il Paese affronta una terza ondata di infezioni. Il Paese era stato precedentemente co ...

Coronavirus Lo statistico: la seconda ondata? Non finirà presto, ecco perché

L’epidemia rallenta. A dirlo sono i numeri dei contagi giornalieri, sia in termini assoluti che relativi: ieri sono stati registrati 18.727 nuovi casi, e 24 positivi ogni 100 casi testati, un dato orm ...

La Corea del Sud ha registrato 1.030 nuovi casi di coronavirus, il secondo record giornaliero consecutivo, mentre il Paese affronta una terza ondata di infezioni. Il Paese era stato precedentemente co ...L’epidemia rallenta. A dirlo sono i numeri dei contagi giornalieri, sia in termini assoluti che relativi: ieri sono stati registrati 18.727 nuovi casi, e 24 positivi ogni 100 casi testati, un dato orm ...