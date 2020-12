Bologna-Roma 1-5 | le pagelle di CalcioWeb | i giallorossi sono uno spettacolo | i rossoblu inesistenti FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 13 dicembre 2020) Dominio dellanella partita delle 15 contro il, voti altissimi per icome confermato lepubblicate dalla redazione di. Tutto facile per gli ospiti che chiudono i conti già nei primi minuti, la squadra di Mihajlovic è veramente in bambola. Autogol di Poli, Dzeko e Pellegrini dopo appena 15 minuti, i padroni di casa accorciano con un autogol di Cristante, ma nei primi 45 minuti in rete anche Veretout e Mkhitaryan. Nel secondo tempo succede veramente poco, finisce 1-5. In alto laGALLERY con tutte le immagini., ledi– Ravaglia 6; Mbaye 4.5, Tomiyasu 4.5, Danilo 3.5, De Silvestri 4; Svanberg 5.5, Poli 5; ...