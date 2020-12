Auto a batteria - Quando la trazione integrale è elettrica (Di domenica 13 dicembre 2020) Abituati a immaginare le Auto (termiche) a quattro ruote motrici come mezzi generalmente più pesanti e dal consumo elevato, ci stupiamo delle elettriche 4x4: eppure non si tratta di una scelta priva di logica, anzi. La semplicità. I motori delle Auto elettriche sono più semplici, piccoli e leggeri, ma soprattutto meno ingombranti delle unità endotermiche: tutto ciò li rende idonei a essere collocati, all'occorrenza, su ciascuno degli assi del veicolo, se non addirittura a spingere le singole ruote. Ed è così che la vettura ottiene un sistema di trazione integrale, senza gli ingombri e il peso dell'albero di trasmissione e dei sistemi di ripartizione della coppia tra gli assi. Più prestazionale. La presenza di più motori incide sulla massa, certo, ma a livelli analoghi, se non inferiori, ai sofisticati sistemi a doppia ... Leggi su quattroruote (Di domenica 13 dicembre 2020) Abituati a immaginare le(termiche) a quattro ruote motrici come mezzi generalmente più pesanti e dal consumo elevato, ci stupiamo delle elettriche 4x4: eppure non si tratta di una scelta priva di logica, anzi. La semplicità. I motori delleelettriche sono più semplici, piccoli e leggeri, ma soprattutto meno ingombranti delle unità endotermiche: tutto ciò li rende idonei a essere collocati, all'occorrenza, su ciascuno degli assi del veicolo, se non addirittura a spingere le singole ruote. Ed è così che la vettura ottiene un sistema di, senza gli ingombri e il peso dell'albero di trasmissione e dei sistemi di ripartizione della coppia tra gli assi. Più prestazionale. La presenza di più motori incide sulla massa, certo, ma a livelli analoghi, se non inferiori, ai sofisticati sistemi a doppia ...

