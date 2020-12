Taranto | manifesto ambientalisti contro accordo Mittal-governo | ' Azienda dà caramelle avvelenate ai bimbi'

(Di sabato 12 dicembre 2020) 'Anche questa volta il solito regalo. Buon Natale bambini di'. Firmato 'I politici italiani tutti'. E' la scritta che si legge su un6x3 affisso in via Magna Grecia, a, sul ...

«Anche questa volta il solito regalo. Buon Natale bambini di Taranto». Firmato «I politici italiani tutti». E’ la scritta che si legge su un manifesto 6x3 affisso in via Magna Grecia, a Taranto ...«Per noi quell’accordo è carta straccia». Non usa mezzi termini il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, sull’intesa siglata tra Invitalia e ArcelorMittal. Il primo cittadino, che giovedì ha consegnato ...