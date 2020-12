Tampone sospeso a Milano, il primo test in piazza Baiamonti: “Per Natale fate un regalo solidale a chi non può permetterselo” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Tampone sospeso arriva anche a Milano. Da oggi è attivo il tendone della Brigata Sanitaria Soccorso Rosso in piazzale Baiamonti dove medici, infermieri e operatori sanitari volontari effettueranno i tamponi antigenici gratuito. I cittadini potranno effettuare donazioni alla Brigata per donare un “Tampone” a chi non se lo può permettere. “Un gesto di solidarietà e non di carità – precisa Alessandro Lanzani di Medicina solidale che insieme ad Arci Milano, Adl Cobas e ai volontari della Brigata ha allestito la postazione – siamo qui perché vogliamo appoggiarci all’articolo 32 che garantisce cure gratuite per tutti gli indigenti”. Inizialmente il tendone sarà aperto il sabato e la domenica. “Un sogno che diventa realtà” spiega Riccardo Germani, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Ilarriva anche a. Da oggi è attivo il tendone della Brigata Sanitaria Soccorso Rosso inledove medici, infermieri e operatori sanitari volontari effettueranno i tamponi antigenici gratuito. I cittadini potranno effettuare donazioni alla Brigata per donare un “” a chi non se lo può permettere. “Un gesto di solidarietà e non di carità – precisa Alessandro Lanzani di Medicinache insieme ad Arci, Adl Cobas e ai volontari della Brigata ha allestito la postazione – siamo qui perché vogliamo appoggiarci all’articolo 32 che garantisce cure gratuite per tutti gli indigenti”. Inizialmente il tendone sarà aperto il sabato e la domenica. “Un sogno che diventa realtà” spiega Riccardo Germani, ...

Adnkronos : #Lamorgese positiva, #Bonafede e #DiMaio in isolamento. Tampone per #Conte - alfio_sacco : RT @Lucrezi97533276: Consiglio dei Ministri sospeso, Ministri in isolamento domiciliare, santificazione di Palazzo Chigi ma il tampone dell… - ninoBertolino : RT @MauroMazzaRai: Cdm sospeso. Ministri in isolamento. Palazzo Chigi sanificato. E dopo quattro giorni si scopre che il tampone fatto alla… - ilfattovideo : Tampone sospeso a Milano, il primo test in piazza Baiamonti: “Per Natale fate un regalo solidale a chi non può perm… - clikservernet : Tampone sospeso a Milano, il primo test in piazza Baiamonti: “Per Natale fate un regalo solidale a chi non può perm… -