Stato-mafia, Mannino assolto. Altro colpo al teorema dei pm (Di sabato 12 dicembre 2020) Luca Fazzo La Cassazione smonta 30 anni di accuse. L'ex ministro: "Ossessione persecutoria che ha falsato la storia d'Italia" Un caso di mitomania giudiziaria, una caccia alle streghe tanto spietata quanto priva di agganci nella realtà. Sul teorema della trattativa Stato-mafia ieri si abbatte una nuova trave: ed è una trave in grado di far cadere l'intero castello, perché sulla collusione con Cosa Nostra dell'ex ministro Calogero Mannino la Procura di Palermo aveva poggiato per buona parte la sua ricostruzione del patto scellerato che le istituzioni avrebbero stretto con la mafia all'inizio degli anni Novanta. Mannino era Stato assolto con formula piena in primo grado, la Procura generale di Palermo non si era arresa e aveva presentato ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 dicembre 2020) Luca Fazzo La Cassazione smonta 30 anni di accuse. L'ex ministro: "Ossessione persecutoria che ha falsato la storia d'Italia" Un caso di mitomania giudiziaria, una caccia alle streghe tanto spietata quanto priva di agganci nella realtà. Suldella trattativaieri si abbatte una nuova trave: ed è una trave in grado di far cadere l'intero castello, perché sulla collusione con Cosa Nostra dell'ex ministro Calogerola Procura di Palermo aveva poggiato per buona parte la sua ricostruzione del patto scellerato che le istituzioni avrebbero stretto con laall'inizio degli anni Novanta.eracon formula piena in primo grado, la Procura generale di Palermo non si era arresa e aveva presentato ...

mattiafeltri : “Mannino assolto, parlare di trattativa Stato-mafia non ha senso” (di G. Galanti) - ilriformista : #Mannino assolto per la trattativa Stato-mafia dopo una via crucis lunga 30 anni: “Fine dell’ossessione dei pm” - NicolaPorro : ?? #Travaglio tifa per i divieti, il tampone della #Lamorgese, la (finta) trattativa Stato-mafia. Questo e altro nel… - smilypapiking : RT @ErmesAntonucci: Assolto definitivamente ex ministro Calogero Mannino nel processo su fantomatica 'trattativa Stato-mafia'. Si chiude un… - VengoDiMongo : RT @PierluigiBattis: Mannino ovviamente assolto in via definitiva. La farsa tragica della trattativa Stato mafia sepolta nel grottesco -