(Di sabato 12 dicembre 2020)è la mamma di Alessandro: «Durante il Mundial ero incinta, non andai temendo rischi per la gravidanza. Poi abbiamo preso strade diverse, io mi sono risposata e lui ha avuto Federica, una donna stupenda»

Corriere : Simonetta, la prima moglie di Pablito: «È stato un amore da favola, siamo rimasti legati» - Italia_Notizie : Simonetta Rizzato, la prima moglie di Paolo Rossi: «È stato un amore da favola, eravamo così giovani» - luponzi : RT @Corriere: Simonetta, la prima moglie di Pablito: «È stato un amore da favola, siamo rimasti legati» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Simonetta, la prima moglie di Pablito: «È stato un amore da favola, siamo rimasti legati» - griselda02 : RT @Corriere: Simonetta, la prima moglie di Pablito: «È stato un amore da favola, siamo rimasti legati» -

Ultime Notizie dalla rete : Simonetta Rizzato

E' tornato a Vicenza, la città che lo lanciò nel calcio che conta, Paolo Rossi per la sua ultima partita. E' il cuore bianco-rosso, quello del 'Lanerossi' che lui riportò in serie A, è tornato forte c ...L'Italia è ancora commossa per la morte di Paolo Rossi . Sabato 12 dicembre i funerali del campione, dell'eroe azzurro di ...