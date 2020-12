Serie B | probabili formazioni dell’11a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 12 dicembre 2020) L’11adi campionato diB si è aperta ieri con due anticipi (Venezia-Monza terminata 0-2 e Chievo-Reggina finita invece 3-0). Oggi si chiude il turno con le restanti 8 partite, in settimana poi si torna di nuovo in campo per il turno infrasettimanale. La capolista Salernitana va a Brescia mentre la Spal fa visita al Cittadella. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta ed esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN. Pisa-Pordenone sarà trasmessa anche sul canale satellitare DAZN1 presente sul decoder Sky. Ecco lediB.11aBrescia – Salernitana (ore 14) Esordio sulla panchina del Brescia per il nuovo allenatore Dionigi. Le rondinelle sono al 12° ...