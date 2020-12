Sassuolo, De Zerbi LIVE: «Bene subire pochi gol ma torniamo ad essere i soliti» (Di sabato 12 dicembre 2020) Roberto De Zerbi parla della stagione in corso che vede il Sassuolo nelle prime posizioni: ecco le dichiarazioni del tecnico neroverde Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione del Sassuolo. Ecco le sue parole. LAZIO VERONA – «Non l’ho vista benissimo, non sono tanto abile nella tecnologia. L’ho sbirciata, il Verona (al di là della Lazio che è una delle sette grandi) non scherza perchè ha fatto tanti punti ed è molto difficile da affrontare. La vittoria contro di loro è stata molto difficile e importante». Sassuolo – «Non è stato un lavoro particolare quello che ci ha fatto subire meno gol, è stata la voglia di prenderne di meno. Non stiamo passando un momento bellissimo, dobbiamo mantenere questa solidità numerica poi però quanto prima dobbiamo tornare ad ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Roberto Deparla della stagione in corso che vede ilnelle prime posizioni: ecco le dichiarazioni del tecnico neroverde Roberto Deha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione del. Ecco le sue parole. LAZIO VERONA – «Non l’ho vista benissimo, non sono tanto abile nella tecnologia. L’ho sbirciata, il Verona (al di là della Lazio che è una delle sette grandi) non scherza perchè ha fatto tanti punti ed è molto difficile da affrontare. La vittoria contro di loro è stata molto difficile e importante».– «Non è stato un lavoro particolare quello che ci ha fattomeno gol, è stata la voglia di prenderne di meno. Non stiamo passando un momento bellissimo, dobbiamo mantenere questa solidità numerica poi però quanto prima dobbiamo tornare ad ...

