Romulo | «Contro il Verona sarà una gara intensa Su Juric …»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 dicembre 2020), doppio ex della sfida tra Lazio e, ha parlato all’interno del Match Program biancoceleste. Le sue parole, doppio ex di Lazio e, ha parlato della sfida di questa sera all’Olimpico tra le due squadre. Le sue parole all’interno del Match Program biancoceleste. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LAZIONEWS24 LAZIO-– «Mi aspetto una. L’Hellas diaggredisce sempre l’avversario in una zona del campo alta e prova a comandare il gioco con ritmi elevati. La Lazio, però, è una delle squadre più forti che ci siano al momento in Italia quindi cercherà di fare la partita. I biancocelesti forse saranno un po’ più stanchi per via della Champions, ma la loro qualità è un gradino sopra.sicuramente ...