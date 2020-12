Natale, l’appello dell’infettivologo Rezza: “Mascherine e distanze anche in casa” (Di sabato 12 dicembre 2020) “Se dovessi essere estremamente pragmatico, direi di portare la mascherina anche dentro casa e di stare a un metro di distanza”. E’ questa l’indicazione dell’infettivologo Rezza in vista delle festività natalizie. Natale, mascherine in casa Rezza, rispondendo in conferenza stampa, ha detto: “Quando si mangia, ci si toglie la mascherina e ci si tiene a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 12 dicembre 2020) “Se dovessi essere estremamente pragmatico, direi di portare la mascherinadentro casa e di stare a un metro di distanza”. E’ questa l’indicazionein vista delle festività natalizie., mascherine in casa, rispondendo in conferenza stampa, ha detto: “Quando si mangia, ci si toglie la mascherina e ci si tiene a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

