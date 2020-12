La prima moglie di Pablito racconta Pablito (Di sabato 12 dicembre 2020) Paolo Rossi e Simonetta Rizzato, l'ex moglie di Pablito ricorda gli anni passati insieme al campione di Spagna '82. Paolo Rossi, il ricordo dell’ex moglie Simonetta Rizzato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 12 dicembre 2020) Paolo Rossi e Simonetta Rizzato, l'exdiricorda gli anni passati insieme al campione di Spagna '82. Paolo Rossi, il ricordo dell’exSimonetta Rizzato su Notizie.it.

HereIsNica : @laurensposami Non lo so...è la prima volta che vengo bloccata da un attore e non credo sia una coincidenza che sia… - Aristot20066265 : Prima che qualche nordocucco come lui mi venga a dire che Varg è sposato con 7 figli: lo status di assassino ed ex… - zazoomblog : Vede la moglie struccata per la prima volta e la denuncia per frode ma il giudice… - #moglie #struccata #prima… - Masssimilianoo : @l_angiolini @WalterCabrini Anche la prima moglie è giusta.. prima. - kesause : @LassatemeNpaceD Adesso mi tocca uscire a comprarne un'altra uguale prima che rientri moglie ???????? -