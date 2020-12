Inter, per lo scudetto pronti due colpi: arrivano dalla Serie A (Di sabato 12 dicembre 2020) Delusione in Champions League e obiettivo scudetto. L'Inter è obbligata a dare il 100% per provare a vincere il Tricolore e per farlo potrebbe fare uno sforzo in ottica mercato. Magari già a gennaio. Gli ultimi rumors parlano di due rinforzi, uno per il futuro, e uno per rinforzare il reparto di mezzo.Parliamo du Musso e De Paul dell'Udinese, entrambi da tempo seguiti e vicini presto a salutare il Friuli. Se il portiere è da considerarsi il futuro per il dopo Handanovic, il centrocampista o trequartista sarebbe invece l'ideale per dare centimetri, muscoli e qualità ad una zona del campo, spesso troppo "molle", specie per un condottiero come Conte. 30 milioni la valutazione dell'argentino, troppi senza delle uscite. Ecco perché, senza i soldi degli ottavi di Champions League, l'Inter spera di ricavare qualcosa dalle cessioni, anche se ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) Delusione in Champions League e obiettivo. L'è obbligata a dare il 100% per provare a vincere il Tricolore e per farlo potrebbe fare uno sforzo in ottica mercato. Magari già a gennaio. Gli ultimi rumors parlano di due rinforzi, uno per il futuro, e uno per rinforzare il reparto di mezzo.Parliamo du Musso e De Paul dell'Udinese, entrambi da tempo seguiti e vicini presto a salutare il Friuli. Se il portiere è da considerarsi il futuro per il dopo Handanovic, il centrocampista o trequartista sarebbe invece l'ideale per dare centimetri, muscoli e qualità ad una zona del campo, spesso troppo "molle", specie per un condottiero come Conte. 30 milioni la valutazione dell'argentino, troppi senza delle uscite. Ecco perché, senza i soldi degli ottavi di Champions League, l'spera di ricavare qualcosa dalle cessioni, anche se ...

In questa stagione Acerbi ha collezionato 16 presenze tra campionato e Champions League e ha fornito anche due assist. LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Douglas Costa e soldi per il big | I dett ...

Il riscatto dell’Inter, dalla clamorosa eliminazione dall’Europa dopo l’ultimo posto nel girone di Champions, passa da Cagliari. «Il morale non è alle stelle», ...

Il riscatto dell'Inter, dalla clamorosa eliminazione dall'Europa dopo l'ultimo posto nel girone di Champions, passa da Cagliari. «Il morale non è alle stelle», ...