Frattamaggiore | impugna il coltello durante una lite condominiale | arrestato 43enne

(Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Momenti di follia nello stabile di via don Minzoni, a. Nel corso di una, Raffaele Capasso, già noto alle forze dell’ordine, ha estratto unda cucina minacciando gli altri inquilini. Quando i carabinieri sono arrivati, l’uomo ha lasciato cadere ile si è scagliato contro i militari, provando a colpirli a calci e pugni. Una volta immobilizzato, Capasso è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Frattamaggiore impugna

anteprima24.it

Mostra un grosso coltello da cucina durante una lite condominiale: per questo, oltre che per una aggressione ai carabinieri, R.C. è stato arrestato. La ricostruzione dei fatti. L ...FATTI DI CAUSA. 1. Nicola G. conveniva in giudizio Gi. S. dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, deducendo violazioni in tema di distanze tra costru ...