“Fratellì”, l’influencer “1727 worldstar” è scomparso. (Di sabato 12 dicembre 2020) Angelo Correntini, conosciuto sul mondo dei social come l’influencer 1727 wordstar ed autore del famoso video de “Ho preso il muro fratellì” è scomparso nel nulla. A denunciarlo la sua compagna. Il suo caso è finito sulla scrivania di Chi l’ha Visto?. Ecco cosa sta succedendo. Non si hanno più sue tracce 1727 wordstar, nome L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 dicembre 2020) Angelo Correntini, conosciuto sul mondo dei social come1727 wordstar ed autore del famoso video de “Ho preso il muro fratellì” ènel nulla. A denunciarlo la sua compagna. Il suo caso è finito sulla scrivania di Chi l’ha Visto?. Ecco cosa sta succedendo. Non si hanno più sue tracce 1727 wordstar, nome L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

FloraPiachica : RT @semprevane: Stupido come la merda Io non lo cercherei proprio Chi l'ha visto, il caso di Fratellì, l'influencer romano sparito nel nul… - semprevane : Stupido come la merda Io non lo cercherei proprio Chi l'ha visto, il caso di Fratellì, l'influencer romano sparito… - gossipnewitalia : L’influencer Fratellì è scomparso - manig0ldo : So sparito fratellì - Agato_Agato : Io andrei a cercarlo in qualche scarpata vicina a qualche rotatoria. Corriere dello -

Ultime Notizie dalla rete : “Fratellì” l’influencer Il travel influencer Stefano Cicchini: "blogger saranno fondamentali per ripresa turismo post Covid" Affaritaliani.it