Fondi | maltrattamenti in famiglia | arrestato 41enne violento

(Di sabato 12 dicembre 2020) Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri dihanno tratto in arresto C. D., originario del posto. L’uomo, a seguito di attività investigativa da parte dei militari, veniva ritenuto responsabile di reati contro la persona e contro la. Le indagini sono state dirette dal pool dedicato ai reati di violenza di genere della Procura di Latina, costituita e coordinata dal Procuratore Aggiunto Carlo La Speranza e dal Pubblico Ministero Marco Giancristofaro. Le risultanze investigative sono state concordate anche dal G.i.p. del Tribunale di Latina, D.ssa Laura Morselli, la quale ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari a carico deldi. su Il Corriere della Città.

Fondi – Ancora storie di violenza in famiglia, ancora interventi da parte dei Carabinieri. Nella giornata di ieri due sono stati gli interventi. Il primo, a Fondi, dove i militari dell’Arma hanno trat ...Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno proceduto a far calmare l'uomo, denunciandolo. La moglie e i suoi figli portati in un centro anti-violenza.