Cyberpunk 2077, in arrivo una patch per ridurre i casi di epilessia (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo sviluppatore di Cyberpunk 2077, CD Projekt Red (CDPR), sta lanciando un aggiornamento del gioco che potrebbe ridurre il potenziale di alcune sequenze di indurre sintomi epilettici. I rischi di crisi epilettiche sono stati portati alla luce dalla redattrice di Game Informer Liana Ruppert all'inizio di questa settimana. L'hotfix 1.04 è ora in dirittura d'arrivo su console PlayStation e PC, e CDPR sta lavorando per far uscire l'aggiornamento "il prima possibile" su Xbox. CDPR dice di aver cambiato l'aspetto delle sue sequenze di "braindance". Durante queste sequenze, un dispositivo viene posizionato davanti agli occhi del personaggio che lampeggia con luci rosse e bianche. L'effetto è simile a quello che fanno i neurologi veri e propri per scatenare le crisi per le diagnosi, secondo Ruppert, che ha riferito di aver ...

