Crotone-Spezia | Farias sigla il pareggio | Zanellato male | suo il gol dell’1-1 VIDEO

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ilpassa in vantaggio, loreagisce e trova il. Nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A, la squadra di Italiano ha trovato la reazione al vantaggio di Junior Messias con la rete di. Tutto è nato da un grave errore diche ha regalato palla all’attaccante delloche non ci ha pensato due volte e ha scagliato il tiro-1. SportFace.

marcomaioli1 : Un po' inquietante la statua dello squalo che incombe su Crotone-Spezia - rfutbol : Descanso Crotone 1-1 Spezia #Crotone #Spezia #SerieA - Info_SerieA : HT: Crotone 1-1 Spezia ? Jr Messias ? Farias - 100x100Napoli : Il risultato del primo tempo di Crotone-Spezia - Pall_Gonfiato : Risultato in parità tra #Crotone e #Spezia dopo i primi 45 minuti -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Spezia

Si è appena concluso il primo tempo di Crotone-Spezia, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è fermo sul punteggio di 1-1.Prosegue la Serie A con gli incontri dell'undicesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, ...