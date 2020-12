Conte e l’Europa, due rette parallele. Come alla Juve, e l’Inter intanto riflette (Di sabato 12 dicembre 2020) l’Inter è l’unica squadra italiana fuori dalle coppe, tra Champions e Europa League. Un passo falso che potrebbe avere conseguenze Le conseguenze dell’eliminazione dell’Inter da Champions e Europa League si misureranno col tempo, con il bilancio di fine stagione. Ma in questo momento – secondo anno consecutivo per Conte e il terzo per i nerazzurri – in casa Inter si respira aria di delusione mista a impotenza. Emozioni incompatibili con le aspettative del progetto Zhang, che aveva deciso di puntare sull’allenatore più pagato della A anche per rilanciare l’Inter in Europa. E qui il primo interrogativo. Il rapporto di Conte con l’Europa è sempre stato piuttosto burrascoso, già dai tempi della Juventus. E il fallimento nel girone con Real, Gladbach e Shakhtar riporta ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020)è l’unica squadra italiana fuori dalle coppe, tra Champions e Europa League. Un passo falso che potrebbe avere conseguenze Le conseguenze dell’eliminazione delda Champions e Europa League si misureranno col tempo, con il bilancio di fine stagione. Ma in questo momento – secondo anno consecutivo pere il terzo per i nerazzurri – in casa Inter si respira aria di delusione mista a impotenza. Emozioni incompatibili con le aspettative del progetto Zhang, che aveva deciso di puntare sull’allenatore più pagato della A anche per rilanciarein Europa. E qui il primo interrogativo. Il rapporto diconè sempre stato piuttosto burrascoso, già dai tempi dellantus. E il fallimento nel girone con Real, Gladbach e Shakhtar riporta ...

