Caso Gregoretti, Salvini in udienza: 'su migranti linea di governo condivisa'. Toninelli: 'scarica responsabilità' (Di sabato 12 dicembre 2020) Il leader del Carroccio: non sono colpevole io e non è colpevole nessun membro del governo sulla vicenda dei 131 migranti lasciati per sei giorni a bordo di una nave della Guardia Costiera nel porto ...

Adnkronos : Caso #Gregoretti, #Toninelli: 'Risposto a tutte domande anche su Open Arms, basta falsità' - LegaSalvini : ?? CASO GREGORETTI, #ZOFFILI: 'SALVINI CON PORTI CHIUSI HA ANCHE DIFESO SCHENGEN' - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SABATO 12 DICEMBRE MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A CATANIA PER AVER DIFESO L'ITALIA E GLI ITALIA… - rvaudan2 : @LUCA_LUCAAAA #Salvini sul caso Gregoretti per un anno ci ha triturato i marroni trasformandosi nell'eroe senza mac… - blogsicilia : Caso Gregoretti, dopo l'udienza a Catania Toninelli rilancia 'Contro di me campagna odio' - -