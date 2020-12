Caso Gregoretti, Salvini a processo a Catania: un video inchioda Conte alle sue reponsabilità (Di sabato 12 dicembre 2020) “Sono tranquillo, sereno e orgoglioso. Oggi interverrò in aula riportando alcuni dati del mio ministero”. Riprende stamane nell’aula bunker di Bicocca a Catania l’udienza preliminare per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per la nave Gregoretti (qui tutta la storia). Saranno ascoltati dal gup Nunzio Sarpietro gli ex ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli. Salvini è accompagnato dal suo legale, l’avvocato Giulia Bongiorno, arrivata con un trolley pieno di carte. A Catania il video che incastra il premier Conte “Il video in cui il premier Giuseppe Conte parla del governo e del ruolo dell’esecutivo nella decisione sugli sbarchi in Italia di migranti come idea condivisa è nella memoria ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 dicembre 2020) “Sono tranquillo, sereno e orgoglioso. Oggi interverrò in aula riportando alcuni dati del mio ministero”. Riprende stamane nell’aula bunker di Bicocca al’udienza preliminare per l’ex ministro dell’Interno Matteo, accusato di sequestro di persona per la nave(qui tutta la storia). Saranno ascoltati dal gup Nunzio Sarpietro gli ex ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli.è accompagnato dal suo legale, l’avvocato Giulia Bongiorno, arrivata con un trolley pieno di carte. Ailche incastra il premier“Ilin cui il premier Giuseppeparla del governo e del ruolo dell’esecutivo nella decisione sugli sbarchi in Italia di migranti come idea condivisa è nella memoria ...

LegaSalvini : *SALVINI A CATANIA PER L’UDIENZA DEL CASO GREGORETTI* Fonti Lega Domani a Catania è in programma l’udienza prelim… - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SABATO 12 DICEMBRE MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A CATANIA PER AVER DIFESO L'ITALIA E GLI ITALIA… - sermezane : RT @giuseppetp55: Stamattina al Tribunale dei Ministri di #Catania udienza della Corte,per il processo al Felpa sul caso #Gregoretti la nav… - LucaBurnout : RT @ilgiornale: La prova che inchioda Conte sul caso Gregoretti: 'C'è stato un coinvolgimento della presidenza, sempre avvenuto: prima i ri… - SecolodItalia1 : Caso Gregoretti, Salvini a processo a Catania: un video inchioda Conte alle sue reponsabilità… -