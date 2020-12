Brusaferro (Iss): “Anche tra congiunti incontrarsi in tanti è un problema” (Di sabato 12 dicembre 2020) “Durante le feste meno siamo meglio è. incontrarsi in tanti è un problema anche se siamo dei congiunti“. Lo ha ribadito il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sul monitoraggio settimanale. “Pranzi da decine di persone non sono venti da programmare, tanto più ci sono tanto più aumentano le possibilità che il virus continui a diffondersi – ha precisato -. ‘Natale covid’ vuol dire che lo dobbiamo vivere in una modalità diversa“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) “Durante le feste meno siamo meglio è.inè un problema anche se siamo dei“. Lo ha ribadito il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, durante la conferenza stampa sul monitoraggio settimanale. “Pranzi da decine di persone non sono venti da programmare, tanto più ci sono tanto più aumentano le possibilità che il virus continui a diffondersi – ha precisato -. ‘Natale covid’ vuol dire che lo dobbiamo vivere in una modalità diversa“. SportFace.

