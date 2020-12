Brusaferro “fase decrescita Covid ma non in tutte le regioni” (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In Europa si sta progressivamente riducendo il numero di nuovi casi, comunque ancora significativo, ma la tendenza è alla decrescita. In Italia si evidenzia una decrescita ma non in tutte le regioni”. Lo ha detto il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia, presso il Ministero della Salute. “In Italia si evidenzia una distribuzione piuttosto ampia dei casi in tutte le regioni”, ha precisato ancora Brusaferro.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In Europa si sta progressivamente riducendo il numero di nuovi casi, comunque ancora significativo, ma la tendenza è alla. In Italia si evidenzia unama non inle. Lo ha detto il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio, nel corso della conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia, presso il Ministero della Salute. “In Italia si evidenzia una distribuzione piuttosto ampia dei casi inle, ha precisato ancora.(ITALPRESS).

