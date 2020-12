Bonus bebè a rischio per il 2020: ecco come non perdere gli assegni (Di sabato 12 dicembre 2020) Chi ha fatto domanda per l’assegno alla natalità per un figlio nato o adottato nel 2019 deve presentare la Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) all’Inps entro fine dicembre per non perdere le erogazioni... Leggi su feedpress.me (Di sabato 12 dicembre 2020) Chi ha fatto domanda per l’assegno alla natalità per un figlio nato o adottato nel 2019 deve presentare la Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) all’Inps entro fine dicembre per nonle erogazioni...

