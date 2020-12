Arisa Amici 2020: «Per due volte avevo fatto il provino. Natale? Mamma non sta benissimo…» (Di sabato 12 dicembre 2020) Su “Tv Sorrisi e Canzoni” l’intervista ad Arisa, la nuova professoressa di canto di “Amici”. La giovane cantante, al fianco di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, ha raccontato di questa nuova avventura televisiva arrivata dopo “Il cantante mascherato”. «Non riesco a nascondere il mio stato d’animo, mi si legge in faccia. Ecco, questa esperienza mi sta dando lo stesso entusiasmo degli alunni entrati nella scuola», ha dichiarato Arisa. leggi anche l’articolo —> Arisa in body sgambato esibisce le sue curve : «Finalmente una donna vera!» In passato l’artista aveva fatto il provino per entrare al talent di Maria De Filippi: «Sì, due volte. La prima ero giovanissima e non andò per niente bene, quella successiva fui vicina a ottenere il banco ma passarono al posto mio ... Leggi su urbanpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Su “Tv Sorrisi e Canzoni” l’intervista ad, la nuova professoressa di canto di “”. La giovane cantante, al fianco di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, ha raccontato di questa nuova avventura televisiva arrivata dopo “Il cantante mascherato”. «Non riesco a nascondere il mio stato d’animo, mi si legge in faccia. Ecco, questa esperienza mi sta dando lo stesso entusiasmo degli alunni entrati nella scuola», ha dichiarato. leggi anche l’articolo —>in body sgambato esibisce le sue curve : «Finalmente una donna vera!» In passato l’artista avevailper entrare al talent di Maria De Filippi: «Sì, due. La prima ero giovanissima e non andò per niente bene, quella successiva fui vicina a ottenere il banco ma passarono al posto mio ...

