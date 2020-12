Alfonso Signorini adirato con Giacomo Urtis: volano parole come macigni (Di sabato 12 dicembre 2020) Alfonso Signorini, conduttore del GfVip5 e direttore del magazine Chi, in diretta tv, ha bacchettato una nuova concorrente. Di chi si tratta? Alfonso Signorini è da sempre stato senza peli sulla lingua, lo stile dei suoi servizi su Chi certo lo conferma. Dopo essere riuscito a strappare più tempo alla conduzione del programma in prima serata, sembra infatti che grazie a lui ci sarà un vero e proprio Capodanno in diretta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Ritornando al caratterino di Alfonso, è uno che non le manda a dire e quando c’è da bacchettare lo fa con molta disinvoltura. Di recente si è espresso anche sulla querelle Stefania Orlando- Patrizia De Black. Ammettendo di aver voluto ... Leggi su kronic (Di sabato 12 dicembre 2020), conduttore del GfVip5 e direttore del magazine Chi, in diretta tv, ha bacchettato una nuova concorrente. Di chi si tratta?è da sempre stato senza peli sulla lingua, lo stile dei suoi servizi su Chi certo lo conferma. Dopo essere riuscito a strappare più tempo alla conduzione del programma in prima serata, sembra infatti che grazie a lui ci sarà un vero e proprio Capodanno in diretta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Ritornando al caratterino di, è uno che non le manda a dire e quando c’è da bacchettare lo fa con molta disinvoltura. Di recente si è espresso anche sulla querelle Stefania Orlando- Patrizia De Black. Ammettendo di aver voluto ...

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : alfonso Signorini x body positive #GFVIP - damellis20202 : #gfvip Tommaso non si meritava quella Sonia Pier non si meritava quella litigata con la gregoraci Stefania non s… - Margot69568018 : @LeManiDiZorzi Che a quanto pare Signorini e Zorzi sono grandi amici. Alfonso gli ha regalato un giubbotto da 3000 euro - nany7712 : @Macimac53939445 Esatto! Tempestiamo il gf e Alfonso signorini affinché lunedì si confrontino magari in cucurio, so… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini Alfonso Signorini, il Grande Congiunto L'HuffPost Grande Fratello Vip, scintille nella notte tra Sonia Lorenzini e Zorzi: la lite

Ieri dopo la puntata della trasmissione di Alfonso Signorini, nella Casa si è acceso il putiferio. I due influencer se ne sono detti di tutti i colori, riportando alla mente vecchi screzi ...

The Voice Senior, talent col botto di ascolti tv. Antonella Clerici stende il Grande Fratello Vip

La terza puntata di “ The Voice Senior ”, in onda venerdì 11 dicembre, batte i “vipponi” del Grande Fratello Vip 5 , ...

Ieri dopo la puntata della trasmissione di Alfonso Signorini, nella Casa si è acceso il putiferio. I due influencer se ne sono detti di tutti i colori, riportando alla mente vecchi screzi ...La terza puntata di “ The Voice Senior ”, in onda venerdì 11 dicembre, batte i “vipponi” del Grande Fratello Vip 5 , ...